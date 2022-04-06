Экономист назвал сроки снижения цен в российских магазинах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке. Об этом заявил экономист Алексей Зубец.
Он выразил мнение, что укрепление рубля приведет к снижению стоимости товаров, цены на которые зависят от ситуации на валютном рынке. В связи с этим продавцы будут вынуждены корректировать цены, чтобы привлечь покупателей и получить доход.
"Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает", – подчеркнул он в интервью радио Sputnik.
Также Зубец отметил, что в течение пары недель ажиотаж на сахарном рынке упадет, поэтому продавцы будут вынуждены снижать цены.
Ранее в Госдуме подготовили поправки о госрегулировании цен на некоторые товары и услуги. В перечень товаров, на которые необходимо установить госрегулирование цен, могут войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, а также лекарства и медикаменты.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. По словам российского лидера, РФ может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Кроме того, как уточнил Путин, низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России.
Заведения общепита начали менять меню на фоне подорожания импортных ингредиентов
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