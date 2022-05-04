Ассоциация "Росчайкофе" заявила, что не ожидает дефицита кофе в РФ

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Кофе не уйдет с полок магазинов в России, несмотря на трудности с доставкой. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
"Проблем с доступом к самому продукту нет, поскольку все страны дружественные, никаких санкций не вводили. <…> Продукция не пропадет из магазинов, она будет присутствовать. Таких опасений нет", – отметил эксперт.
Чантурия уточнил, что причины роста цен на кофе имеют естественный характер и не связаны с кризисом из-за конфликта на Украине.
"Текущая ситуация, особенно когда месяц назад изменился курс доллара, дала импульс, поэтому у многих сложилось впечатление, что рост цен в магазинах связан с этими событиями. Но это не так", – заявил специалист.
Он отметил, что в первую очередь рост цен связан с ростом стоимости кофейного зерна, который случился еще в прошлом году. Эксперт напомнил, что в 2021 году в Бразилии из-за засухи, а позднее из-за заморозков достаточно пострадал урожай, что привело к увеличению биржевых цен на кофе в 2–2,5 раза.
Ввиду того, что кофейные операторы совершают сделки по фьючерсным контрактам, на рынке кофе происходит временной лаг. Так, в прошлом году, когда текущие цены уже достаточно выросли, операторы исполняли контракты, заключенные еще по старым ценам. Исполнение контрактов, заключенных в минувшем году по новым высоким ценам, по словам гендиректора "Росчайкофе", пришлось на конец прошлого года и на начало этого.
"По экспертным оценкам, по итогам года может произойти определенное снижение спроса – на 5–7%. Люди не будут отказываться от кофе, но в связи с ростом цен частота потребления, видимо, снизится", – отметил специалист.
Затрагивая вопрос логистики, эксперт подчеркнул, что транспортировка товара осложнена, так как главные пути доставки кофе в РФ шли через портовые хабы Европы. Однако в настоящее время уже начали прорабатывать новые схемы доставки, а также выстраивать новые цепочки с теми компаниями, которые продолжают работать по логистическому направлению РФ. Кроме того, как уточнил Чантурия, существуют и отечественные компании, которые на сегодняшний день запускают дополнительные маршруты доставки.
Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в мире уменьшается производство продуктов питания. По словам эксперта, из-за санкций нарушается логистика и не хватает удобрений и энергоносителей.
Рамазанов подчеркнул, что РФ – один из главных экспортеров сырья для производства зерна, удобрений, энергоносителей, но в сегодняшней ситуации страна не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире.
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