Ресторатор Васильчук подал заявку на грант мэра Москвы для развития сетей фастфуда

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Ресторатор Алексей Васильчук подал заявку на грант столичного правительства на открытие отечественных сетей быстрого питания. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам владельца фудмолла "Депо Москва" и сети "Чайхона № 1", до конца года в Москве планируется открыть несколько десятков точек фастфуда под брендом "Рестомаркет". Он отметил, что холдинг Restart Vasilchuk Brothers постарается компенсировать для жителей столицы отсутствие ресторанов McDonald's.
"На фудхоллах у нас будут разные концепции ресторанов: итальянские, восточные и другие. Всего около шести концепций у нас будет с разными названиями, под общей концепцией "Рестомаркет", – сказал Васильчук.
Он отметил, что два "Рестомаркета" и несколько других точек фастфуда планируется открыть до мая. Кроме того, Васильчук заявил о планах дальнейшего развития сети Hot Dog Bulldog.
Ранее рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие сети крафтового фастфуда. По его словам, новая сеть не будет пытаться заменить McDonald's, так как масштабы и идея проекта иные. В данный момент обсуждается название новой сети.
16 марта Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.
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