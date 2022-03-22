Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие сети фастфуда

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Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие сети крафтового фастфуда. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

Он добавил, что в данный момент обсуждается название новой сети.

По его словам, новая сеть не будет пытаться заменить McDonald's, так как масштабы и идея проекта иные.

"Обкатать и удержать его на объеме 5–10 точек реально, далее по потребности рынка можем вырасти в пищевого гиганта", – пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.