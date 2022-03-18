Турецкая сеть ресторанов может заменить покинувший РФ фастфуд

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В России могут открыться точки турецкой сети ресторанов быстрого питания Chitir Chicken, которые заменят покинувший страну зарубежный фастфуд. В настоящее время Союз торговых центров ведет переговоры с владельцами Chitir Chicken. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу союза Булата Шакирова.

По его словам, владельцы турецкого бренда на следующей неделе приедут в Москву.

"Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мая", – сказал Шакиров.

По его словам, переговоры проходят в рамках политики по привлечению в страну новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран для оперативного замещения компаний, которые остановили свою деятельность в России.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s.

8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату.

