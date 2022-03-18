Турецкая сеть ресторанов может заменить покинувший РФ фастфуд

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В России могут открыться точки турецкой сети ресторанов быстрого питания Chitir Chicken, которые заменят покинувший страну зарубежный фастфуд. В настоящее время Союз торговых центров ведет переговоры с владельцами Chitir Chicken. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу союза Булата Шакирова.
По его словам, владельцы турецкого бренда на следующей неделе приедут в Москву.
"Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мая", – сказал Шакиров.
По его словам, переговоры проходят в рамках политики по привлечению в страну новых брендов из Турции, Китая, Индии, Бразилии и других стран для оперативного замещения компаний, которые остановили свою деятельность в России.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s.
8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату.
Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания
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