Заправки Shell и British Petroleum продолжают работать в РФ

Западные нефтяные компании громко объявили, что покидают российский рынок и распродают в РФ все свои активы. Но, похоже, хлопать дверью никто из иностранцев не собирается.

Заправки Shell и British Petroleum продолжают работать в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.