Производители напитков выразили опасения из-за остановки заводов в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Российские производители соков, воды и безалкогольных напитков опасаются остановки работы заводов в РФ в случае сбоев поставок иностранных комплектующих, заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.
"Являясь одной из самых высокотехнологичных индустрий, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий", – приводит РИА Новости слова Новикова.
По его мнению, в настоящее время замена импортных комплектующих отечественными аналогами не представляется возможной, в связи с чем необходима поддержка индустрии напитков со стороны правительства.
Он добавил, что за последние четыре года программа по импортозамещению оборудования для сферы АПК и пищевой перерабатывающей промышленности не дала ощутимых результатов.
Необходимо выстраивать цепочки, которые позволят производить чипы и микроэлектронику в России для полного импортозамещения, так как чипы используются почти в каждом виде оборудования, отметил Новиков.
По словам главы Союзнапитков, индустрия находится в сложной ситуации из-за проблем с поставками сырья и компонентов для производства напитков.
Ранее сообщалось, что треть российского вина могут начать выпускать с крышками вместо пробок.
Представитель Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев рассказал, что в настоящее время бизнес ищет альтернативных поставщиков и рассматривает переход на винтовые крышки. По его словам, сейчас идет обсуждение этого вопроса.
В ФСРО отметили, что пока в России есть запасы пробок, однако через два-три месяца грядут изменения. К июлю-августу компании могут переключиться на винтовые крышки. При этом это коснется бюджетных напитков, а для премиального вина будут любой ценой искать пробку.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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