Крупнейший производитель пива в мире может уйти из России

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Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev объявил о продаже своей доли в российском предприятии AB InBev Efes. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания Anheuser-Busch InBev, образованная в 2008 году, выпускала в РФ пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк" и Bagbier.

На данный момент концерн ведет активные переговоры с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes о приобретении этой доли. Частью потенциальной сделки может стать и запрос относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России.

Ранее стало известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg избавится от активов в России и уйдет с рынка. Ей принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика".

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.