Производитель пива Carlsberg заявил о прекращении производства в России

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Производитель пива Carlsberg заявил об остановке производства в России и прекращении продаж продукции под своим флагманским брендом. Об этом сообщается на сайте компании.

В материале уточняется, что также приостанавливается экспорт в пивоваренную компанию "Балтика" в России.

Ранее американский производитель спиртных напитков Brown-Forman, владеющий брендами Jack Daniel's и Finlandia, объявил о приостановке деятельности на российском рынке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.