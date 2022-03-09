Компания – владелец брендов Jack Daniel's и Finlandia приостанавливает деятельность в РФ

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Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman, владеющий брендами Jack Daniel's и Finlandia, объявил о приостановке деятельности на российском рынке.

"Brown-Forman присоединяется к мировому сообществу, призывающему к миру, и приостанавливает коммерческую деятельность в России", – сообщается в Twitter компании.

Ранее стало известно, что компания Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.