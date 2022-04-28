Треть российского вина могут начать выпускать с крышками вместо пробок

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Европейские производители отказываются от поставок винных пробок в Россию из-за санкций. Виноделы закупают деревянные пробки в Европе, так как в РФ не растет пробковый дуб, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в отрасли.

Представитель Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов рассказал, что в настоящее время бизнес ищет альтернативных поставщиков и рассматривает переход на винтовые крышки. По его словам, сейчас идет обсуждение этого вопроса.

В ФСРО отметили, что пока в России есть запасы пробок, однако через два-три месяца грядут изменения. К июлю-августу компании могут переключиться на винтовые крышки. При этом это коснется бюджетных напитков, а для премиального вина будут любой ценой искать пробку.

Замена пробки не скажется на цене вина, однако напитки могут подорожать из-за увеличения стоимости комплектующих.

Гендиректор компании "Кубань-вино" Евгений Емельянов добавил, что комплектующие в винтовых крышках зарубежного производства, поэтому процесс импортозамещения займет от полугода до года. Он также отметил, что постепенно винтовая крышка теряет ассоциацию с дешевым вином. По его словам, в этом случае можно легко открыть и закрыть бутылку без штопора. Винтовая крышка также не пропускает воздух.

Ранее врач Линн Постон рекомендовала отказаться от вина больным диабетом людям. Кроме того, употребление вина натощак может снизить уровень сахара в крови и привести к тяжелой гипогликемии. Вино нельзя употреблять и тем, кто принимает седативные и обезболивающие препараты.

