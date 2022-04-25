Пятничное употребление спиртного может привести к алкоголизму – эксперт

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Кандидат медицинских наук, клинический психолог Марат Сараев предупредил об угрозе возникновения зависимости при систематическом употреблении алкоголя, даже раз в неделю.
"Если раз в неделю человек выпивает по пятницам, это длится уже год, есть последствия соответствующие: возникает желание похмелиться, отсутствует рвотный рефлекс, провалы в памяти. Если он не может пропустить пятницу без алкоголя, ждет ее трепетно (то у него зависимость. – Прим. ред.)", – приводит "Говорит Москва" слова Сараева.
По мнению эксперта, люди употребляют спиртное под предлогом снятия усталости, не замечая, как становятся алкоголиками.
Сараев добавил, что люди часто не хотят признаваться в алкогольной зависимости и считают, что это их не коснется, но употребление спиртного приводит к разрушению организма, вне зависимости от социального статуса.
Ранее доктор медицинских наук Сергей Хотимченко рассказал об опасности ежедневного употребления спиртного.
По словам профессора, даже маленькие ежедневные дозы спиртного могут спровоцировать развитие алкоголизма. Он подчеркнул, что с точки зрения доказательной медицины не подтверждено наличие в вине веществ, защищающих от атеросклероза.
Хотимченко добавил, что в организме здорового человека ежедневно синтезируется порядка 10 граммов алкоголя. При этом вещество очень быстро сгорает, примерно за доли секунды.
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