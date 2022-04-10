В Минздраве предупредили об опасности горячих алкогольных напитков

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Употребление горячих алкогольных напитков несет значительные риски, поскольку высокая температура ускоряет процесс опьянения и может вызвать ожоги, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, любые напитки лучше всего употреблять при температуре не выше 37 градусов.
"Иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта", – сказал Брюн.
Также он пояснил, что опьянение от горячих спиртных напитков наступает быстрее, поскольку высокая температура способствует более активному расширению сосудов.
Ранее Брюн рассказал, что пиво не промывает почки, как принято считать, а, наоборот, наносит им двойной вред, обезвоживая организм. Он объяснил, что, употребляя пиво, человек испытывает более частые позывы мочеиспускания, что не так хорошо, как может показаться. Дело в том, что в этот момент происходит обезвоживание организма, из межклеточного пространства вытягиваются все полезные вещества.
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