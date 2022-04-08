Врач рассказал об опасности сбитня и медовухи для ряда людей

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Алкогольные сбитень и медовуха могут быть опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
Он напомнил, что существует множество рецептов приготовления напитков, но неизменными компонентами остаются мед, этиловый спирт и сахар.
Брюн также заявил о необходимости отличать алкогольные напитки от безалкогольных. По его словам, алкогольный сбитень иностранные марки часто называли русским глинтвейном, а безалкогольный часто заменял чай и кофе.
"Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков – что в подозрительно дешевой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина", – подчеркнул специалист.
Ранее главный клинический фармаколог столичного Депздрава Марина Журавлева рассказала, что у людей старше 35 лет в домашней аптечке обязательно должны быть тонометр и термометр. По ее словам, людям нужно контролировать артериальное давление, а в случае его повышения необходимо искать этому причину.
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