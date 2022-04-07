Врач рассказала о полезных утренних привычках

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Чаще всего среди полезных утренних привычек, которые поддерживают бодрость духа и тела, называют стакан воды натощак, протирание кубиком льда лица и прием контрастного душа. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач – аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина рассказала, что лимон обладает множеством полезных свойств, а проще всего его употреблять с водой.
"Для того чтобы собственноручно приготовить полезный напиток, понадобятся сок и вода, причем вода может быть теплой кипяченой или холодной минеральной. Воду с лимоном употребляют как в чистом виде, так и со всевозможными добавками: с медом, мятой и другими фруктами и травами", – поделилась Паршина.
По ее словам, воду с лимоном можно пить натощак, перед каждым приемом пищи или после еды. Такой напиток помогает ускорить обмен веществ, вывести лишнюю жидкость из организма. При этом воду с лимоном лучше не употреблять людям с чувствительностью зубов, заболеванием почек и желудочно-кишечного тракта.
Привести кожу в тонус помогают ледяные кубики, которыми протирают лицо. Замораживать можно как простую воду, так и различные отвары трав. Паршина посоветовала отложить процедуру людям с чувствительной кожей или куперозом.
"Также воздержаться от протираний кубиками льда лица, если кожа воспалена, а также на ней присутствуют открытые ранки. Не нужно практиковать процедуру и тем, кто недавно прошел процедуру химического пилинга, тут есть риски провокации", – поделилась специалист.
В остальных случаях кубики льда помогают убрать отечность, мешки под глазами. Они также улучшают цвет лица, ускоряют процесс обновления кожи и обеспечивают ее упругость, подчеркнула специалист.
Паршина добавила, что еще одним средством для бодрости и улучшения обменных процессов является контрастный душ. Однако такой метод противопоказан людям с заболеванием кожи, крови, сердечно-сосудистой системы.
"Чтобы контрастный душ пошел только на пользу, нужно принимать его правильно. Процедура проходит не более 10 минут. Температуру воды следует менять от 3 до 6 раз, заканчивая холодной. Сначала постойте немного под теплой водой (комфортной для себя), когда тело привыкнет, смените ее на горячую (40–45 градусов). Затем поменяйте температуру воды на холодную (10–20 градусов)", – сказала Паршина.
После контрастного душа нужно растереть кожу полотенцем для усиления кровообращения в организме.
Ранее врач-дерматовенеролог Людмила Анохина рассказала, что весеннее солнце не создает опасность получения ожогов кожи, но ультрафиолет способствует появлению злокачественных заболеваний и приводит к раннему старению. Она отметила, что люди часто пренебрегают простыми мерами предосторожности, недооценивая опасность весеннего солнца.
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