Дерматолог предупредила об опасности весеннего солнца

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Весеннее солнце не создает опасность получения ожогов кожи, но ультрафиолет способствует появлению злокачественных заболеваний и приводит к раннему старению. Об этом РИА Новости рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.

Она отметила, что люди часто пренебрегают простыми мерами предосторожности, недооценивая опасность весеннего солнца.

"Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже. Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи", – пояснила Анохина.

Дерматолог напомнила, что средства для ухода за кожей, в том числе содержащие уровень SPF, который измеряющийся от 0 до 50, необходимо использовать с начала весны до середины осени. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема.

Наносить средства нужно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома. Это необходимо даже в пасмурные дни.

Ирина Вонсаровская, также являющаяся сотрудницей центра дерматовенерологии и косметологии Депздрава Москвы, добавила, что в весенний период нужно с осторожностью подходить к проведению процедур эстетической коррекции. Важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации, предписанные врачом, а также ежедневно использовать солнцезащитные средства. Специалист подчеркнула, что людям, имеющим предрасположенность к пигментации, некоторые процедуры лучше отложить до осени или зимы.

Рассказала врач и об опасности солярия, который также оказывает негативное воздействие на кожу.

"Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть еще более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", – пояснила Вонсаровская.

Ранее о правилах защиты кожи от ультрафиолета рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая. Она отметила, что кожу от солнца необходимо защищать как летом, так и весной, так как солнечная инсоляция является основной причиной появления морщин и пигментации. По словам специалиста, весной и летом нужно увеличить уровень SPF в уходовых средствах.