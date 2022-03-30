Врач рассказала о правилах защиты кожи от ультрафиолета

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Кожу от солнца необходимо защищать как летом, так и весной, так как солнечная инсоляция является основной причиной появления морщин и пигментации. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая напомнила, что солнцезащитными кремами необходимо пользоваться круглогодично. При этом весной и летом нужно увеличить уровень SPF в уходовых средствах.
"То есть если осенью и зимой допустимый уровень солнцезащиты в условиях города составляет минимум 15 единиц, то в летнее время он должен быть 30–50. Не забывайте, что кремы с SPF-фактором не должны наноситься непосредственно перед выходом из дома, так как любому крему нужно время для того, чтобы начать действовать. Это необходимо делать минимум за 20–30 минут до выхода", – подчеркнула Дышлевая.
На отдыхе же солнцезащитный крем нужно наносить на все тело. В городе можно использовать защиту для лица, шеи, области декольте и рук.
"На руки также необходимо наносить солнцезащитное средство перед выходом из дома. Безусловно, это наиболее актуально для тех, кто на лето перемещается за город или ведет активный образ жизни на свежем воздухе, например катается на велосипеде в дневное время и так далее. Для рук можно использовать солнцезащитные средства, которые подходят как для лица, так и для тела", – поделилась специалист.
Дерматолог отметила, что летом стоит избегать процедур, которые нарушают целостность кожного покрова. К ним относятся лазерные шлифовки, микродермабразии, глубокие и срединные пилинги, фотолечение.
Кроме того, эксперт советовала исключить на весну косметику с витаминами А, С, кислотами. В это время предпочтение лучше отдать сывороткам с содержанием гиалуроновой кислоты. Летом также можно делать биоревитализацию, которая помогает качественно увлажнить и восстановить кожу после зимы и подготовить ее к воздействию солнца и повышенных температур летом.
Ранее дерматолог Офелия Верайч рассказала, что в ежедневном уходе необходимо использовать средства с SPF-защитой. Эксперт отметила, что зимой можно использовать SPF-30, а летом – SPF-50. Сама эксперт ежедневно использует мягкое очищающее средство, если на лице нет макияжа. Средство с AHA-кислотами специалист выбирает в случае использования косметики на водной основе.
Эксперты рассказали о критериях выбора солнцезащитного крема
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