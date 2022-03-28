Дерматолог предупредила о вреде стирального порошка для кожи

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Стиральный порошок может навредить коже человека при ручной стирке, рассказала Ura.ru дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова.

Она пояснила, что это касается только людей с заболеваниями кожи, когда на руках есть повреждения в виде обострения экземы и другие воспалительные поражения.

Дерматолог подчеркнула, что в то же время многое зависит от качества самого стирального порошка.

"Очень редко проявляются какие-то реакции на коже после стирки. Если, конечно, порошок не совсем уж ужасный. Это могут быть покраснения в виде аллергического дерматита, но это очень редко", – объяснила специалист.

Ранее косметолог Эвома Укелеге посоветовала ухаживать за кожей не только утром и перед сном, но также и в течение всего дня. Эксперт указала, что подобные процедуры носят особую актуальность в холодное время года и во время работы на удаленке. С проблемой сухости кожи, которая часто возникает из-за батарей, помогают справиться сыворотки и массаж.

