Дерматолог предупредила об опасных последствиях "Омикрона" для кожи

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Врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева рассказала Москве 24, что коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", может вызывать обострение кожных заболеваний.
По словам эксперта, у всех вариантов этой инфекции наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Поэтому в данном случае "Омикрон" не отличается от "Дельты", добавляет Вертиева.
На втором месте по частоте встречаемости находится крапивница, говорит специалист. При этом отличить обычную от коронавирусной можно только с помощью анамнеза, добавляет Вертиева.
"Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи", – уточнила она.
Ранее россиянам рассказали, какие продукты могут укрепить иммунитет в период распространения нового штамма "Омикрон". В частности, речь идет о масле гхи, сале и иных животных жирах. Отмечается, что такие продукты помогают организму правильно выполнять дыхательную функцию.
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