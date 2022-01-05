Трихолог предупредил о выпадении волос на фоне простудных заболеваний

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Трихолог, врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева предупредила об опасности реактивного выпадения волос из-за простудных заболеваний. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист предупредила, что в холодное время года нельзя выходить на улицу с мокрой головой.
"Есть риск простудиться, а любое простудное заболевание имеет последствия. Возможно реактивное выпадение волос спустя три-четыре месяца после перенесенного заболевания", – объяснила Нагайцева.
Для зимы трихолог посоветовала пользоваться несмываемыми питательными средствами по уходу за волосами. Подобные сыворотки защитят волосяной покров от сухого воздуха от фенов и обогревателей.
Отдельно Юлия Нагайцева затронула тему ухода за головными уборами. Оптимально стирать их раз в неделю или как минимум раз в месяц. Данная процедура поможет в борьбе со скоплением бактерий и микробов на внутренних поверхностях шапок.
Также специалист-трихолог развеяла миф о важности безсульфатных шампуней в зимнее время. Она объяснила, что кожное сало в течение года выделяется почти равномерно, поэтому люди с жирной кожей головы могут при использовании названных средств спровоцировать развитие себорейного дерматита.
Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова ранее рассказала Москве 24, можно ли ложиться спать с мокрой головой. Она отметила, что это допустимо, но в помещении обязательно не должно быть сквозняков или открытого окна.
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