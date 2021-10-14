Трихологи объяснили, почему опасно ложиться спать с мокрой головой

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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, что ложиться спать с мокрыми волосами можно, если в комнате нет сквозняка и закрыто окно.

"Угрозы для здоровья нет, если вы ложитесь спать с мокрыми волосами и при этом в комнате нет сквозняка или не открыто окно. В противном случае, конечно, продует моментально", – объяснила она.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, трихолог Так могут возникнуть простудные заболевания, отит, гайморит. Если в комнате тепло, то спите, это ни на что не влияет – самим волосам и коже головы все равно.

В свою очередь, врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева подтвердила, что ложиться спать с мокрой головой можно, но есть риск переохлаждения.

"То есть риск простудиться есть. Рекомендуем всегда подсушивать волосы в прикорневой зоне и слегка – по длине, прежде чем ложиться спать. Сказать, что сон с мокрыми волосами влияет на их рост и состояние, нельзя. Единственное, с утра может быть не очень красивый вид у волос", – пояснила эксперт.

Особенно это может сказаться на тонких волосах, поскольку утром они могут запутаться, а расчесать их будет трудно, уточнила врач.

Вместе с тем трихолог рассказала, что уменьшить спутывание волос помогает шелковое постельное белье, в частности наволочки.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог и трихолог Считается, что шелк не травмирует полотно волоса, что волосы по нему скользят, не путаются – это помогает им выглядеть здоровыми и блестящими. Шелковые резинки, полотенца входят в моду. Но научных данных об эффективности пока нет. Это все на уровне отзывов.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, как помочь волосам и ногтям восстановиться после COVID-19. По словам эксперта, необходимо чаще отдыхать, гулять, а также принимать витамины для волос, которые назначит врач. Она также порекомендовала обратиться к косметологу-трихологу и сделать мезотерапию волосистой части головы.

