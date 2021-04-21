Парикмахер раскрыла основные ошибки при уходе за волосами

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Австралийский парикмахер раскрыла главные ошибки, которые люди могут совершить при уходе за волосами. Об этом сообщает Daily Mail.
Жительница Брисбена Фейт Уильямс рассказала, что основным правилом является регулярная стрижка в парикмахерской. Таким образом, можно предотвратить сечение концов.
"Секущиеся пряди в любом случае отвалятся и испортят внешний вид вашей прически", – уточнила специалист.
Помимо этого, Уильямс отметила, что при укладке волос нужно обязательно пользоваться термозащитой. Высокие температуры оказывают негативное влияние на качество волос и приводят к образованию секущихся кончиков. Частое применение приборов для укладки способствует быстрому вымыванию пигмента из окрашенных волос.
Кроме того, эксперт рекомендовала не мыть голову ежедневно, ведь так она загрязняется быстрее. Вместо частого мытья Уильямс посоветовала использовать сухой шампунь.
Ранее парикмахер рассказал о неприемлемой ошибке клиентов. Он отметил, что опоздание одного клиента приводит к тому, что сдвигаются все записи. Это не может не отразиться на других посетителях.
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