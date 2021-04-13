Парикмахер рассказал о неприемлемой ошибке клиентов

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Опоздание к парикмахеру совершенно недопустимо, заявил британский стилист и амбассадор бренда L'Oreal Professionnel Адам Рид в беседе с изданием Mirror.
"Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость", – сказал Рид.
Он отметил, что опоздание одного клиента приводит к тому, что сдвигаются все записи. Это не может не отразиться на других посетителях.
Стилист добавил, что не стоит стричься и красить волосы в домашних условиях, равно как копировать звездные образы. Что делать стоит, так это прислушиваться к рекомендациям парикмахера, отметил Рид.
Ранее врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг назвал причиной постоянных опозданий неуверенность человека и существующую в нем борьбу мотивов. По словам специалиста, опаздывающие склонны переоценивать свою личность и отчасти недооценивать тех, с кем договорились о встрече.
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