Врач-психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

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Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг назвал причиной постоянных опозданий неуверенность человека и существующую в нем "борьбу мотивов". Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, опаздывающие склонны переоценивать свою личность и отчасти недооценивать тех, с кем договорились о встрече.

"Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе. Они сомневаются – у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать", – заявил Файнзильберг.

Дополнительным негативным фактором выступает депрессивное состояние. Человек в таком самоощущении движется замедленно и не может адекватно рассчитать время на сборы. В случае, если люди опаздывают на работу, речь может идти о выгорании или внутреннем неудовольствии от деятельности.

Психотерапевт подчеркнул, что достаточно действенным способом борьбы с опозданиями может стать соблюдение режима. В данном контексте учитывается и сон, и занятия в течение дня.

По словам терапевта и диетолога Ольги Бурлаковой, на депрессивное состояние также может указывать внезапная и немотивированная потеря веса. Такой процесс также является симптомом наличия паразитов в организме, возникновения язвы и ряда других проблем.

