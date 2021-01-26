Психолог рассказал, почему человек "чувствует взгляд" спиной

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Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, доцент Алексей Мелехин рассказал, почему человек может чувствовать взгляды спиной. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, первые ощущения, что за спиной кто-то стоит, у человека появляются еще в детстве.

"Когда ребенок рождается, если у него кто-то сзади стоит или подходит к нему, он начинает выгибаться. Ведь спина – по сути, тыл человека. И таким образом у него происходит восприятие "свой-чужой", – поделился Мелехин.

Он подчеркнул, что немаловажную роль в данном процессе играет мама малыша. Как только она дотрагивается до спины ребенка, он тут же понимает, что все в порядке. При этом если мама не оказала поддержку в момент, когда за спиной ребенка кто-то есть, в будущем он может постоянно ощущать чье-то присутствие. Однако понимание того, хорошо это или плохо, будет отсутствовать.

"Когда мы говорим "спиной чувствую", это фраза про то, насколько безопасно я себя ощущаю и воспринимаю спокойно то, что сзади, что я не вижу взглядом, но чувствую и могу представить", – добавил психолог.

При отсутствии определенных защитных механизмов человек может испытывать чувство тревоги в то время, когда сзади кто-то или что-то находится.

"Если у человека не сформирована безопасная привязанность, то взгляды, которые он чувствует спиной, заставят его беспокоиться, станут причиной формирования фантазий и домыслов, например, что ему навредят, что про него что-то говорят, осуждают и обсуждают. Он начинает моделировать, ему кажется, что сзади какая-то угроза, причем это обязательно угроза", – сказал специалист, добавив, что в некоторых случаях человек может ощущать чье-то присутствие за спиной в то время, когда там никого нет.

Мелехин отметил, что люди, которые постоянно ощущают взгляды спиной в негативном контексте, часто ходят с поднятыми плечами, собранными лопатками, напряженным, втянутым животом. К таким людям применим термин "синдром пингвина", уточнил психолог.

Также специалист заверил, что подобное состояние возможно скорректировать. В первую очередь, считает Мелехин, необходимо избавиться от "пингвина". Стоит обратить внимание и на работу над собой.

"Тут главное – быть с собой честным. Когда человек плохо переносит, что у него кто-то стоит за спиной, стоит задать себе вопрос: "А что я представляю? Что он может сделать? Навредить, гадость какую-то сказать? Как-то поведет себя некрасиво?" И это станет ответом на вопрос о том, к чему вы себя подводите, чего опасаетесь. По сути, человек определит у себя доминирующую фантазию, отравляющую ему жизнь", – прокомментировал врач.

Ответы на вопросы помогут разрушить возникающее чувство тревоги, поскольку зачастую человек просто придумывает себе больше, чем есть на самом деле.

В случае, если взгляды спиной ощущаются все чаще, а чувство тревоги при этом растет, стоит обратиться к специалисту, заключил Мелехин.

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