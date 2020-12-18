Ученый рассказал, кто из россиян верит в теории заговора

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Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик заявил, что вера россиян в конспирологические версии происхождения COVID-19 обусловлена защитным психологическим механизмом.

На общем собрании профессоров РАН, как передает ТАСС, специалист заявил, что спровоцировать защиту может сильная тревога и чувство беспомощности.

"Если человек испытывает сильную тревогу и она сопряжена с чувством беспомощности, то это провоцирует психологическую защиту, то есть недооценку вероятности и серьезности угрозы. А если это еще и сопряжено с низким уровнем социального доверия, как у нас в стране, то [все это сопрягается] еще и с верой в конспирологические теории", – заявил Нестик.

Эксперт отметил, что к психологическим реакциям можно отнести и "сверхоптимизм", когда люди думают, что заболеет кто угодно, но не они.

В России за последние сутки выявили 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировали 2 791 220 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.