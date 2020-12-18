Гинцбург заявил, что "лайт-вакцина" исключит тяжелую форму COVID-19

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"Лайт-вакцина" от COVID-19 исключит тяжелые формы течения болезни, если привитый все-таки заразится коронавирусом, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если человек заболеет после "лайт-вакцины", тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в легкие, все закончится на уровне ОРЗ", – передает слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что после применения "лайт-вакцины" устойчивый иммунитет к COVID-19 формируется у пациента в течение трех недель, но сохранится он на 3-4 месяца.

Директор центра Гамалеи рассказывал, что такой препарат позволит предложить компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости.