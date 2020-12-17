Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости.
"Такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом. В то же самое время, повторяю, продолжительность действия будет небольшая", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Гинцбург уточнил, что речь идет об использовании только одного компонента вакцины, который "будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых немного по-разному".
В Москве вакцинация от COVID-19 развернута уже в 70 городских поликлиника. По словам Сергея Собянина, уже могут привиться сотрудники сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг.
С 21 декабря запись на вакцинацию станет доступна для работников промышленной отрасли, транспорта и СМИ. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.
Ранее мэр сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.
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