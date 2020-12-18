Гинцбург рассказал о действии "лайт-вакцины" от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о действии "лайт-вакцины" от коронавируса.

По словам специалиста, после применения препарата устойчивый иммунитет формируется в течение трех недель, но сохранится он на 3–4 месяца.

"Мы не создаем клетки памяти, укорачивая иммунитет. Это будет работать по принципу гриппозной вакцины, действие которой от силы месяца четыре", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Директор центра Гамалеи рассказывал, что "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости.

Гинцбург уточнял, что речь идет об использовании только одного компонента вакцины, который будет действовать не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых немного по-разному.

Ранее вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Сообщалось, что приоритетом первого уровня в получении препарата обладают работники медицинских и образовательных организаций, а также лица социального обслуживания и имеющие хронические заболевания.

