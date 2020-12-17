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Общество

16:18

Испытания вакцины "ЭпиВакКорона" завершатся в январе

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Постклинические испытания российской вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", которую разработали в центре "Вектор", планируют завершить в январе. Об этом сообщает RT.

"В стране начались постклинические испытания новой вакцины производства центра "Вектор" Роспотребнадзора. Их итоги будут подведены в январе", – говорится в сообщении Telegram-канала ресурса стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России. Добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры.

В центре "Вектор" отмечали, что после вакцинации "ЭпиВакКороной" следует избегать переохлаждения и перегрева и не употреблять алкоголь. Сообщалось, что особой подготовки перед вакцинацией не потребуется.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

Попова рассказала о состоянии привитых "ЭпиВакКороной" добровольцев

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