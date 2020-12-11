Вторая российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", – отметила Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Поповой, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России. Добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что Россия находится на лидирующих позициях в мире по организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Он призвал обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 россиян в праздники, подчеркнув, что первые пункты вакцинации уже открываются в каждом регионе страны.

В Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

В городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.

