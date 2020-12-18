Ученые назвали новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

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Динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Специалисты Американского института физики опубликовали соответствующее исследование в журнале Physics of Fluids.

С помощью моделирования они выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе. Ученые нашли два режима рассеивания облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле.

На открытых пространствах образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. В узких коридорах облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.

Специалисты установили, что из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако выше.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома, о котором свидетельствует затяжная слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний.

Он отметил, что к этому наиболее предрасположены пожилые люди, подверженные хроническим заболеваниям.