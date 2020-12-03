Биолог рассказал, как вести себя дома с родственниками, заболевшими COVID-19

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал Москве 24 о правилах совместного быта с родственниками, заболевшими коронавирусом.

"Изолироваться внутри семьи довольно сложно. Но разумно, если заболевший родственник при наличии возможности будет жить в отдельной комнате, выходить только в маске или респираторе N95. Ни в коем случае не в респираторе с клапаном, потому что он очень хорошо защищает человека, но не защищает окружающих", – объяснил биолог.

Он отметил, что в совместном посещении мест общего пользования нет ничего страшного. Главное – делать это по очереди и правильно проводить обработку помещения.

"В семье должна быть система дезинфекции. Причем лучше всего отдать ее в руки заболевшему. Сами по себе руки инфекцию не распространяют. Поэтому будет лучше, если он после посещения ванной и туалета помыл руки, а потом протер дезинфектантом либо мыльным раствором все, чего касался. Дальше все в достаточной степени безопасно", – рассказал Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Самый верный способ защититься – не проводить время с заболевшим в одной комнате. При этом ни в коем случае нельзя оставлять его без какого-либо контакта вообще. Понятно, что не надо врываться к нему в комнату и обниматься. Но проверять его нужно, поскольку ухудшение состояния может случиться, особенно у пожилых, в любую секунду.

Также, по словам ученого, помочь могут постоянные проветривания помещений после того, как их посетил заболевший, или использование ультрафиолетовой лампы. Включать ее нужно на 10–15 минут. Кроме того, Скулачев рекомендует не питаться с заболевшим в одном помещении, на время болезни завести отдельные комплекты посуды. И в идеале заболевший сам должен мыть и обрабатывать за собой тарелки после еды.

"Это, конечно, не гарантирует незаражения остальной семьи, но вероятность снизит. Опять же, важно понимать, что многое зависит и от дозы вируса, которую человек получил. Есть научные данные о том, что чем больше доза, тем больше вероятность тяжелого течения болезни. Я рекомендую не проводить с заболевшим в одном помещении больше 10 минут, и тогда все будет хорошо. Ведь есть семьи, в которых болел только один человек", – заключил Скулачев.

Ранее ученые выявили наиболее опасный источник заражения коронавирусной инфекцией. Так, риск подхватить COVID-19 у членов одной семьи при совместном соблюдении режима самоизоляции выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом.

Кроме того, российский иммунолог, академик Алексей Тутельян рассказал о риске заражения коронавирусом для людей в защитных масках. По его словам, возможность передачи вируса снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски.