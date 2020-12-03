Ученые выявили наиболее опасный источник заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Риск заразиться COVID-19 у членов одной семьи при совместном соблюдении режима самоизоляции выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает газета "Известия".
Специалисты объяснили, что риск заражения наиболее высок у членов семьи, проживающих вместе. Возможной причиной ученые назвали частые контакты во время самоизоляции. По их словам, каждый день, проведенный в одном месте с заболевшим человеком, повышает вероятность передачи COVID-19 на 10 процентов.
При этом исследователи отметили, что меньше всего шансов заразиться коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях, в которых соблюдаются все защитные меры.
Ранее российский иммунолог, академик Алексей Тутельян рассказал о риске заражения коронавирусом для людей в защитных масках. По его словам, возможность передачи вируса снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски.
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