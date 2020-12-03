В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19

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Число жертв коронавирусной инфекции в США за минувшие сутки превысило максимальные значения весеннего периода пандемии. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в стране скончались 2 760 человек. Антирекордное значение ранее было зафиксировано 15 апреля 2020 года, когда в США за сутки зарегистрировали 2 752 смерти из-за COVID-19.

Газета The New York Times также объявила, что в среду, 2 декабря, число людей с подтвержденным коронавирусом в больницах страны превысило 100 тысяч. Из них порядка 20 тысяч находятся в реанимационных отделениях.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчет коронавирусной статистики в США, в стране уже зарегистрировано более 13,9 миллиона случаев COVID-19. Скончались 273 316 человек.

Министр здравоохранения США Алекс Азар ранее объявил, когда жители страны могут получить вакцину от коронавирусной инфекции. По данным специалиста, препарат компаний Pfizer и Moderna начнут распространять до Рождества, которое отмечается 25 декабря.

