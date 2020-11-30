Канада продлила запрет на въезд в страну из-за COVID-19 до 21 января

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Власти Канады продлили запрет на въезд в страну граждан других государств по 21 января включительно в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.
Срок действия текущих рестрикций истекает 30 ноября. Не исключается и продление запрета на въезд американских граждан в Канаду из США, который действует до 21 декабря.
Запрет ввели 16 марта, после чего он несколько раз продлевался. Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, ездящих из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде зафиксировали 15 января. К настоящему моменту заразились 370 тысяч человек, 12 тысяч умерли. Тестирование на наличие инфекции прошли более 11 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что власти Латвии планируют продлить режим ЧС в стране из ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал эпидемиологическую ситуацию в Латвии нехорошей и отметил, что в стране уже 8 недель подряд фиксируется увеличение заболеваемости.
27 ноября режим ЧП из-за коронавируса ввели в Молдавии. С 30 ноября заведения общественного питания будут работать до 22:00.
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