Молдавия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

18:23
Фото: AP Photo/Roveliu Buga
Власти Молдавии приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
"Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что с 28 ноября в стране будет прекращена работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. С 30 ноября заведения общественного питания будут работать до 22:00. Также временно под запрет попадут научные конференции, спортивные соревнования и олимпиады с присутствием людей. Кроме того, временно закроются театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.
Министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну заявила, что с начала пандемии в стране зарегистрировали 102 894 случая коронавируса. К настоящему времени от коронавируса лечатся свыше 10 тысяч человек, из них в реанимации находятся 253 человека.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 60 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,416 миллиона человек скончались. В России зафиксировали 2 215 533 случая COVID-19, вылечились 1 712 174 человека, скончались 38 558.
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
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