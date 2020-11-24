В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает один человек

Фото: ТАСС/Zuma

Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, в среднем в европейском регионе из-за COVID-19 каждый день уходят из жизни по 4,5 тысячи человек.

"Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", – цитирует его РИА Новости.

Клюге уверен, что можно избежать введения общего карантина, однако при условии, что все приложат усилия. По его мнению, ношение защитных масок не панацея, однако они важны в борьбе с распространением инфекции, и их надо использовать в сочетании с другими мерами.

В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших. Всего в стране выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.

В мире обнаружено уже более 58,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,385 миллиона человек скончались.

