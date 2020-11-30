Власти Латвии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19

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Власти Латвии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он назвал эпидемиологическую ситуацию в Латвии нехорошей и отметил, что в стране уже 8 недель подряд фиксируется увеличение заболеваемости COVID-19. Кроме того, по его словам, возрастает и смертность от инфекции.

"Я буду требовать продления чрезвычайной ситуации", – подчеркнул Кариньш.

Как уточняет РИА Новости, соответствующее заявление премьер-министр сделал во время обращения к жителям страны.

Кариньш отметил, что система здравоохранения Латвии находится на грани краха, и назвал текущую ситуацию серьезнейшим кризисом.

6 ноября правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения в стране в связи с распространением COVID-19. Сообщалось, что режим будет действовать с 9 ноября до 6 декабря.

27 ноября режим ЧП из-за коронавируса ввели в Молдавии. С 30 ноября заведения общественного питания будут работать до 22:00.

Накануне в ВОЗ зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом. Согласно опубликованным данным от 28 ноября, COVID-19 в мире заразились свыше 747 тысяч человек.