Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:38

В ВОЗ зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших коронавирусом. Согласно опубликованным данным от 28 ноября, COVID-19 заразились свыше 747 тысяч человек, передает ТАСС.

Больше всего случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке – там коронавирусом заболели 405 399 человек. В Европе зафиксировали 236 050 случаев COVID-19, в Юго-Восточной Азии – 53 082 человека.

Кроме того, от коронавируса скончались 13 296 пациентов. Этот показатель также является рекордным.

Всего в мире, по состоянию на 28 ноября, свыше 61,29 миллиона человек заболели COVID-19. Число летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом, составило 1,44 миллиона человек.

Недавно режим чрезвычайного положения из-за коронавируса ввели в Молдавии. В частности, в стране прекратили работу ночные клубы и караоке-бары. Заведения общепита будут работать до 22:00 с 30 ноября. Кроме того, под запрет попали научные конференции, спортивные соревнования и олимпиады с присутствием людей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать