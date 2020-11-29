В ВОЗ зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших коронавирусом. Согласно опубликованным данным от 28 ноября, COVID-19 заразились свыше 747 тысяч человек, передает ТАСС.

Больше всего случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке – там коронавирусом заболели 405 399 человек. В Европе зафиксировали 236 050 случаев COVID-19, в Юго-Восточной Азии – 53 082 человека.

Кроме того, от коронавируса скончались 13 296 пациентов. Этот показатель также является рекордным.

Всего в мире, по состоянию на 28 ноября, свыше 61,29 миллиона человек заболели COVID-19. Число летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом, составило 1,44 миллиона человек.

Недавно режим чрезвычайного положения из-за коронавируса ввели в Молдавии. В частности, в стране прекратили работу ночные клубы и караоке-бары. Заведения общепита будут работать до 22:00 с 30 ноября. Кроме того, под запрет попали научные конференции, спортивные соревнования и олимпиады с присутствием людей.