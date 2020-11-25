В Турции зафиксировали третий пик пандемии

25 ноября, 22:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Третий пик пандемии коронавируса зафиксирован в ряде провинций Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа.
"Некоторые провинции переживают третий пик пандемии коронавируса. Среди них – Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", – рассказал глава Минздрава.
Коджа при этом отметил, что рост выявленных случаев коронавируса наблюдается во всех провинциях страны, уточнив, что в 15 из них рост усилился на 50%. По его словам, 25 ноября в стране был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших за сутки из-з COVID-19.
Ранее мэр Стамбула призвал власти Турции закрыть город на две-три недели. По его мнению, ситуация с коронавирусом там вышла из-под контроля.
Также в ноябре министр здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджи провели переговоры на предмет производства Турцией вакцины "Спутник V" на мощностях их фармпроизводителей.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 55 млн человек
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