Попова заявила, что 90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулись почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных, 90% – это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", – цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что в связи с этим необходимо предложить определенные меры.

Ранее сообщалось, что не менее 11 россиян скончались от коронавируса на курортах Турции. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что всего COVID-19 обнаружили у 326 туристов из России в Турции.