Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в турецких отелях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Генеральный директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября, останется практически незамеченным туристами из-за повышения стоимости гостиниц на 1%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Турция остается единственным экономичным вариантом отдыха. Поэтому туристы заплатят этот новый налог от стоимости проживания, так как у них пока нет выбора. К тому же эта сумма будет совсем незаметна для них", – считает Мкртчян.

Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, с ноября до конца декабря составит 1% от суммы оказанных отелем услуг. Со следующего года он увеличится до 2%. Законопроект был принят турецким парламентом в середине ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Турции рассматривают возможность ограничения международных поездок из-за роста числа заразившихся коронавирусов в ноябре или декабре. Сообщалось, что ограничения могут в первую очередь коснуться крупных туристических центров, а также Стамбула.

