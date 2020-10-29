Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть туриста РФ от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть туриста из России от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу консульства.
"Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела погибшего", – сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщали о смерти 60-летнего туриста из России на курорте Сиде в Анталье. По их данным, у мужчины диагностировали коронавирус спустя неделю после того, как он приехал в Турцию с женой.
Как заявил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, коронавирус в стране достиг второго пика. По его словам, в сентябре и октябре власти страны фиксировали максимальное с начала мая число выявленных случаев коронавируса за сутки.
Накануне власти Турции также сообщили, что рассматривают возможность ограничения международных поездок из-за коронавируса в ноябре или декабре. Предполагается, что ограничения коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 43,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 1,163 миллиона человек скончались. В России зафиксировали 1 563 976 случаев COVID-19, вылечился 1 171 301 человек, скончались 26 935.
Турция готовит новые ограничения для российских туристов
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