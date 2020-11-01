Не менее 11 граждан РФ умерли от коронавируса в Турции – посол

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Не менее 11 россиян скончались от коронавируса на курортах Турции. Об этом рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов, передает "Интерфакс".

"Надо понимать, что все это – на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение", – подчеркнул Ерхов.

Он отметил, что всего COVID-19 обнаружили у 326 туристов из России в Турции. Данные актуальны на конец октября. При этом в больницах проходит лечение 31 человек, изолированы 87 человек.

Посол добавил, что, его мнению, данные цифры могут вызвать ажиотаж в СМИ.

"Журналисты могут кинуться в посольство и генконсульство в Анталье с вопросами и запросами о том, кто, где, как и т.д. Убедительно прошу учесть: есть закон о защите персональных данных, есть другие разные законодательные ограничения, есть, в конце концов, право граждан на частную жизнь, и российские загранучреждения будут их неукоснительно соблюдать", – высказался Ерхов.

Он заключил, что статистика подтверждает принятие и соблюдение действенных антиковидных мер турецкими властями в отношении туристов.

В России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Без клинических проявлений зафиксировано 4 640 случаев (24,9%).

При этом сообщалось, что в Австралии в июня впервые не зафиксировали ни одного случая коронавируса. В стране с начала пандемии зафиксировано 27 595 случаев коронавируса. Из них скончались 907 человек, выздоровели – 25 336 человек.

