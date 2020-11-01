Иммунолог перечислил противопоказания для вакцинации против COVID-19

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Названы противопоказания для вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Их перечислил врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Специалист сообщил, что способность организма правильно отвечать на вакцинацию зависит от ряда факторов. В их числе – состояние иммунной системы человека, правильность проведения техники иммунизации, а также стабильность активности вакцины.

"Есть люди с иммунодефицитными состояниями, и количество таких заболеваний исчисляется уже сотнями", – пояснил Викулов в эфире радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что вакцинацию следует проводить только при отсутствии общих и индивидуальных противопоказаний. В частности, перед прививкой не должны проявляться любые хронические заболевания и острые состояния. К числу последних относятся ОРВИ, гриппы и инфекции.

"Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации", – отметил Викулов.

Иммунолог также пояснил, какие факторы влияют на образование антител к коронавирусу. При этом он подчеркнул, что антитела играют не главную роль в формировании иммунитета.

"На продукцию антител могут влиять принимаемые препараты, наличие обострения определенных заболеваний, и самое главное – достаточное количество клеток, которые продуцируют эти тела, то есть наличие механизма, обеспечивающего образование и переключение антител", – сказал Викулов.

Он добавил, что вопрос о проверке иммунного статуса перед вакцинацией решает врачом иммунолог-аллерголог в индивидуальном порядке.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19. Специалист напомнил, что коронавирус чаще всего распространяется через нос и слизистую глаза.

За последние сутки в столице подтвердили 4 952 новых случая COVID-19. За тот же период наблюдений вылечились еще 3 634 пациента.