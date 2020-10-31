В Москве зарегистрировано 4 952 новых случая COVID-19

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В столице подтверждено 4 952 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки из столичных стационаров выписано 1 310 пациентов. За сутки в больницы поступило 1 070 жителей с COVID-19.

Таким образом, число выписанных превысило число госпитализированных на 22,4%.

Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 43,7% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 30,0%. Около 9,8% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,9% из них старше 80 лет. Еще 12,6% из числа заболевших – дети.

В России за последние сутки выявили 18 140 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Их них 4 401 случай (24,3 процента) зафиксирован без клинических проявлений.

Ранее сообщалось, что порядка 300 врачей Минздрав России направит в регионы для стабилизации ситуации с коронавирусом. Мера осуществляется по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.