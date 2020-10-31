В России выявили 18 140 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки выявили 18 140 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Их них 4 401 случай (24,3 процента) зафиксирован без клинических проявлений. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с инфекцией.
На Москву пришлось 4 952 случая, на Санкт-Петербург – 854, на Московскую область – 535, на Нижегородскую область – 397, на Архангельскую область – 334, на Ростовскую область – 313, на Воронежскую область – 298, на Красноярский край – 293, на Свердловскую область – 278, на Республику Коми – 236.
Таким образом, в стране суммарно зарегистрировано 1 618 116 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки зафиксированы в Чеченской Республике, в Республиках Татарстан и Дагестан.
Скончались от вируса за последние 24 часа 334 пациента, всего за время пандемии умерло 27 990 человек.
Победили болезнь за сутки 14 854 человека, всего в России выписаны по выздоровлению 1 215 414 человек.
Ранее сообщалось, что порядка 300 врачей Минздрав России направит в регионы для стабилизации ситуации с коронавирусом. Мера осуществляется по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Кроме этого, правительство направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом и еще 1 миллиард – на помощь региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19.
При этом президент РФ Владимир Путин сообщал, что в России не планируются тотальные ограничения из-за COVID-19.
Еще 3 634 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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