Россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Примерно треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией начала закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.
Специалисты провели онлайн-опрос среди граждан РФ старше 18 лет. В результате исследования выяснилось, что порядка 20% опрошенных заявили, что закупают товары первой необходимости. При этом около 12% респондентов заявили, что в том числе закупают товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.
Специалисты Ассоциации компаний розничной торговли при этом заявили ТАСС, что каких-либо колебаний спроса на отдельные виды товаров, превышающих обычные сезонные показатели, не фиксируется. Специалисты подчеркнули, что наблюдается тенденция снижения посещаемости магазинов и торговых центров: трафик уменьшился по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, уточнили в ассоциации.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия общепита и ретейла не будут закрывать из-за коронавирусной инфекции. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что закрытие властями предприятий даже не рассматривалось. Заммэра пояснил, что это связано с тем, что промышленность Москвы показала свою эффективность и умение соблюдать требования эпидемиологов.
Сергей Собянин также сообщал, что из-за коронавируса в городе не планируют закрывать предприятия, уточнив, что эта самая последняя мера при борьбе с коронавирусом. Он отметил, что любое решение в подобных ситуациях состоит из ряда факторов. Глава города отметил, что на первом месте в современной ситуации стоят жизнь и здоровье людей.
Мэр также заявил, что на сегодняшний день нет необходимости вводить новые ограничения в Москве при соблюдении всех мер предосторожности. Мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз. Кроме этого, последние два дня число госпитализированных было меньше, чем выздоровевших. Таких результатов удалось добиться впервые за долгое время, уточнил Собянин.
О том, что в России не планируют вводить тотальные ограничения, говорил ранее и Владимир Путин. Глава государства пояснил, что в стране не собираются вводить так называемый "общенациональный локдаун", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения России полностью готова выдержать то давление, которое на нее оказывается из-за пандемии. Он подчеркнул, что весной были введены дополнительные ограничения из-за того, что страна была недостаточно готова к пандемии. По его словам, сейчас в России имеется в достаточном количестве запас средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ.
Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах питания
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