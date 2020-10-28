Роспотребнадзор вновь проверил продукты на наличие COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Роспотребнадзор отчитался о повторной проверке продуктов питания на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает сайт ведомства.

В публикации отмечается, что Роспотребнадзор продолжает обследовать объекты окружающей среды на наличие вируса.

"Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено", – подтвердили в ведомстве.

Там уточнили, что образцы коронавируса были обнаружены только в смывах с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Так, COVID-19 был выявлен в 240 случаях из 174 тысяч исследований смывов. Это составляет 0,14%.

"Работа в указанном направлении продолжается", – заключили в пресс-службе.

Предыдущая проверка Роспотребнадзора прошла 22 октября. Специалисты также не выявили наличия коронавируса в продуктах питания.